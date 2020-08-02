Педиатр рассказал, как правильно пользоваться санитайзерами в школе

В предстоящем учебном году в силу сложной эпидемиологической ситуации использование антисептиков станет обязательным во всех российских школах. Вместе с тем пользоваться санитайзерами нужно с умом, предупреждает педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

В интервью радио Sputnik врач заявил, что не стоит обрабатывать руки дезинфектором слишком часто — это может привести к пересушиванию кожи. Чем младше ребенок, тем чувствительнее его кожа, а значит и терять влагу она будет быстрее, утверждает Продеус.

«У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров, кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек — промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному», — сказал педиатр.

Пока что ученые до сих пор полноценно не разобрались, как именно использование антисептиков влияет на детскую кожу, заявил врач. По его мнению, пользоваться антисептиками стоит лишь после соприкосновения с поверхностями в местах общего пользования, чтобы лишний раз не травмировать кожу рук.

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