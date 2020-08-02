Россияне смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет по упрощенной схеме

Правительство РФ упростило порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет, живущих в малообеспеченных семьях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, уже с 1 ноября желающим получить пособие не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Данную информацию госорганы будут получать сами с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

Отмечается, что оформить пособие можно в МФЦ или на портале госуслуг.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в семьях с низкими доходами были введены указом президента РФ Владимира Путина в январе этого года. Реализация пособий началась с 1 июня. Как напоминает URA.RU, соответствующим указом глава государства также помог семьям на фоне распространения коронавируса. Так, в августе семьи с детьми от трех до 16 лет смогут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей.

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