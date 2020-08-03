«Это мало кто выдержит»: Почему Тутберидзе теряет подопечных?

Предстоящий сезон в российском фигурном катании обещает быть самым напряженным за долгие годы. Интерес к нему подогревает череда скандалов вокруг лучшего тренера России и мира , по версии Международного союза конькобежцев, Этери Тутберидзе.

В мае, ко всеобщему удивлению, от Тутберидзе ушла вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Вместе с наставником Сергеем Розановым она перешла под крыло двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Вскоре за ней последовала чемпионка России по младшему возрасту, перспективная Вероника Жилина. 31 июля стало известно, что к ним присоединилась Алена Косторная, чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при 2020-го и главный фаворит несостоявшегося чемпионата мира.

От Тутберидзе и прежде уходили подопечные, включая Юлия Липницкую и Евгению Медведеву. Но не столь массово и не к одному специалисту. Причины такого бегства фигуристок горячо обсуждают в сети. Комментируя расставание с Касторной, Тутберидзе отметила, что 16-летняя чемпионка выставила «список девочек нон грата» — тех, с кем она не желает находиться на катке. По словам тренера, прежде Липницкая и Медведева выступали со схожими пожеланиями.

По другой версии, Касторная последовала за Розановым в надежде отрабатывать с непосредственным тренером тройной аксель — главный прыжок в арсенале фигуристки. Еще одно предположение связано с темой гонораров. Говорят, руководство катка «Хрустальный», с которым работает Тутберидзе, не стремится искать спонсоров спортсменкам. Такую поддержку они могли бы получить от Плющенко. Однако сам наставник опроверг эти слухи.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина полагает, что причиной массового бегства от Тутберидзе стал перебор талантов в ее команде.

«Постоянное соперничество на тренировках — это очень тяжело. Между спортсменами могут возникать непростые отношения. Наш вид спорта называется индивидуальным, и работать с каждым суперталантом стоит персонально. Устраивать Олимпийские игры на каждой тренировке — это мало кто выдержит», — процитировали Роднину «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал, что Плющенко раскритиковал программы Косторной у Тутберидзе.