«Всегда стараешься найти оправдание»: Этери Тутберидзе об уходе Алены Косторной

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью ТАСС прокомментировала уход из группы и переход к Евгению Плющенко чемпионки Европы Алены Косторной. По ее словам, вплоть до 15 июля спортсменка тренировалась в обычном режиме и готовилась к предстоящему сезону.

Для Алены Косторной были поставлены короткая и произвольная программы. По мнению тренера, они легко могли произвести фурор в фигурном катании. Но 16 июля юная мастер спорта на лед уже не вышла.

«У нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем», — сказала Этери Тутберидзе.

Тренер отметила, что к этому моменту еще не успела прийти в себя после перехода к Евгению Плющенко Александры Трусовой. Этери Тутберидзе призналась, что всегда пытается найти оправдание любому поступку, посмотрев на ситуацию глазами подопечных.

Алена Косторная, по словам бывшей наставницы, не могла находиться на льду с определенными спортсменами. В процессе тренировок фигуристов, как правило, разделяют.

«У нас на льду было по пять человек, и на каждого хватало времени. Да, когда их десять, я, конечно, уже не успеваю. Но у нас на льду три тренера. Конечно, нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает», — призналась тренер.

Этери Тутберидзе подчеркнула, что никогда никого не переманивала в свою тренерскую группу и не давала гарантий результата и успеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал хореограф о деталях скандала Косторной и Тутберидзе.