Всероссийский марафон вывел на старт одновременно 150 тысяч человек
Наиболее масштабным был забег в Москве.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Сто пятьдесят тысяч человек одновременно вышли на старт полумарафона «За-Бег» в 85 регионах России. Участвовать мог любой — от именитых спортсменов до любителей.
Дистанцию каждый выбирал себе по силам в зависимости от уровня подготовки: от полутора до пяти и десяти километров. И самый длинный маршрут — тот самый полуфарафон — 21 километр.
Наиболее массовым стал забег в столице. На старт в Лужниках вышли 16 тысяч спортсменов. Дистанцию проложили по центральным набережным Москвы… А в Петербурге забег, в котором приняли участие восемь тысяч человек, начался с Исаакиевской площади.
По итогам полумарафона будет выбрана беговая столица страны. В предыдущие годы этого звания удостаивались Казань и Владивосток.
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