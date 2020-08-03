Видео с места гибели семьи из Барнаула на турбазе «Глобус» в Алтайском крае

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Василий Заика
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Владелец организации задержан. Ему уже предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, СК РФ

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю опубликовал видео с места гибели семьи из четырех, в том числе двоих детей, на туристической базе «Глобус» в Алтайском крае. Кадры оперативной съемки сняты в номере гостиницы, где отдыхающие отравились, предположительно, окисью углерода.

В результате следственного эксперимента установлено, что выхлопные газы бензиновых электрогенераторов просочились в помещение из бойлерной, куда были установлены по распоряжению хозяина турбазы.

«Владелец туристической базы задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошен в качестве обвиняемого. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В настоящее время ведомство выясняет полную картину произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек, предъявлено обвинение.

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