В Рособрнадзоре назвали число лидеров по результатам ЕГЭ в 2020 году
В ведомстве отметили, что пандемия не оказала никакого влияния на проведение и результаты единого госэкзамена.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Пандемия не повлияла на проведение и результаты ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре, подводя промежуточные итоги.
Как отметили в ведомстве, экзамены прошли штатно. 200 баллов по итогам испытаний получили более 500 человек, 300 — 26 человек, и двое выпускников написали ЕГЭ — на максимально возможные 400 баллов.
При этом в Рособрнадзоре опровергли слухи, которые появились на фоне коронавируса. Дистанционного обучения в школах — не планируется.
«Дистанционного формата и речи не может быть, учителя никто не заменит. Об этом все уже высказались, высшие должностные лица и президент РФ и вице-премьеры и председатель правительства. Никто не заменит живого учителя в школе и нет такого плана так сказать, в этом направлении», — сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
В ведомстве также добавили, что говорить об окончательных результатах ЕГЭ — пока рано. Знания по географии, литературе, информатике, истории и биологии сегодня проверяют почти полторы тысячи школьников. Это те, кто по уважительной причине не смогли сдать экзамены в основную волну.
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