Видео: Волочкова взяла на очередное заседание в суд балетную пачку

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Алиса Старжевская
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Балерина Анастасия Волочкова старательно позировала журналистам по пути от машины к Пресненскому суду.

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Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим

Балерина Анастасия Волочкова в сопровождении своего адвоката появилась у здания Пресненского суда в Москве. Приветливо улыбаясь прессе и случайным свидетелям своего появления, прима продефилировала в нарядном платье с цветочным принтом в пол.

Свой наряд Волочкова сопроводила яркой накидкой и босоножками на платформе, а вот балетную пачку, которую демонстрировала ранее своим подписчикам в новом посте в социальной сети Instagram, похоже, нес кто-то из ее окружения, и она не попала в кадр.

«Сегодня я трачу время на очередное судебное заседание, — жаловалась она поклонникам в сети. — Вот я в замешательстве, брать с собой пачку бумаг или балетную пачку? Возьму балетную».

Instagram @volochkova_art

Отношение у пользователей сети к данному происшествию двоякое — так, в отношении Волочковой завели дело об административном правонарушении, хотя ее паломничество и оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Дивеево могли превратиться и в уголовное дело. Так что комментарии к посту балерина предусмотрительно закрыла.

5-tv.ru ранее писал, что Анастасия Волочкова почувствовала себя обиженной на российскую судебную систему.

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