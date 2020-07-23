Обматерившая полицейских «балерина всея Руси» Волочкова обиделась на судебную систему

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова недавно была оштрафована столичным судом на 20 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции во время посещения закрытого на карантин села Дивеево. Теперь она дала ответ на это на личной странице в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Балерина поделилась с подписчиками тем, что стала одной из миллионов, наказанных якобы незаконно, и на деле поняла, что такое судебная практика по административным делам в Российской Федерации.

«Я представляю, что чувствуют люди, у которых нет возможности защитить свои права. Теперь я поняла значение слова „статистика“!» — возмутилась Волочкова, написав огромное откровение о том, как проходил суд. — «Дивеево и губернатор рулят! Но не в пользу людей!» — заключила она.

Instagram @volochkova_art

По словам Волочковой, она просто не знала, что Дивеево было закрыто для посещения. Она собиралась помолиться в Серафимо-Дивеевском монастыре, а вместо этого ее подкараулили у частного дома ее друзей, зашли туда без предъявления документов и сами написали за нее поддельный протокол.

Однако свидетели происшедшего настаивают, что все было не так. По их словам, Волочкова в храме и в общественных местах села Дивеево находилась без средств индивидуальной защиты на лице, а в момент прихода полицейских и вовсе в состоянии алкогольного опьянения, называла себя «балериной всея Руси», а также угрожала сотрудникам полиции, материлась и отказывалась выполнять прописанные в законодательстве РФ правила обязательной самоизоляции при въезде в карантинную зону. Она откровенно грубила, использовала ненормативную лексику в адрес представителей администрации и правоохранительных органов. Многие полагали, что за подобное поведение диве будет грозить уголовное наказание, но Волочкова отделалась лишь штрафом.

Более того, в суд, который Волочкова теперь рьяно обличает, она явилась в нарядном платье и мехах, в приподнятом настроении, а журналистов с удовольствием призывала фотографировать ее активнее. Очевидно, балерина решила обратить этот скандал на пользу своей подугасшей карьере.

5-tv.ru недавно показывал фото Волочковой с 14-летней дочкой Ариадной, которая живет отдельно от матери.