Модель plus-sizе Эшли Грэм полностью обнажилась для фотосессии с сыном

Модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала подписчикам свое тело спустя всего пять месяцев после родов сына Исаака.

Девушка счастлива в браке с супругом Джастином, который окончил Школу визуальных искусств в Нью-Йорке, и часто сам фотографирует Эшли. Фото были сделаны на семейной ферме в Небраске, для публикации в журнале Elle.

Instagram @ashleygraham

Одним из снимков модель поделилась на своей страничке в Instagram, чем вызвала шквал положительных комментариев аудитории, которая полюбила Эшли за отсутствие комплексов и пропаганду бодипозитива.

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