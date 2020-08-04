Модель plus-sizе Эшли Грэм полностью обнажилась для фотосессии с сыном
Раскрепощенная молодая мамочка выставила откровенные снимки со своим новорожденным малышом.
Фото: ТАСС / Kristin Callahan; Instagram @ashleygraham
Модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала подписчикам свое тело спустя всего пять месяцев после родов сына Исаака.
Девушка счастлива в браке с супругом Джастином, который окончил Школу визуальных искусств в Нью-Йорке, и часто сам фотографирует Эшли. Фото были сделаны на семейной ферме в Небраске, для публикации в журнале Elle.
Одним из снимков модель поделилась на своей страничке в Instagram, чем вызвала шквал положительных комментариев аудитории, которая полюбила Эшли за отсутствие комплексов и пропаганду бодипозитива.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Рудова с юмором объяснила, почему не хочет детей
Читайте также
83%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?