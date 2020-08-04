Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск намеренно

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Валентин Черников
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Президент Белоруссии сообщил о «еще одном отряде», переброшенном на юг страны для «дестабилизации обстановки в республике».

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск намеренно

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Задержанных в Белоруссии на прошлой неделе 33 россиян «специально направили» в республику. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие-то там выводы и предложения. Это все вранье», — цитирует лидера государства РИА новости.

Лукашенко опроверг и сообщения о том, что договорился с российской стороной о решении вопроса с задержанными. По его словам, к россиянам относятся «по-человечески», отчего они «рассказали все» о целях своего визита в страну.

«Команда была „ждать“, билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — добавил глава республики.

Президент также сообщил, что сегодня получил информацию о «еще одном отряде», который якобы перебросили на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в государстве.

Как сообщал 5-tv.ru, 32 российских гражданина задержали в Минске, и еще одного на юге республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что задержанные — сотрудники ЧОП, которые находились в Белоруссии проездом и готовились улететь транзитным рейсом в Турцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о смене статуса взаимоотношений с Россией.

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