Губернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в эфире одного из региональных телеканалов.

«Вы пережили карантин. Александр Григорьевич, это был карантин или все же болезнь?» — спросил ведущий.

«Я не хотел отвечать на этот вопрос до завершения торжеств 9 Мая, потому что как лицо, которое ответственно за все, что происходит в Ленинградской области, я должен был подойти к этой дате и сам во всеоружии готовым, и Ленинградская область должна была подойти готовой. А самое главное, я должен был в конце апреля — начале мая запустить целый ряд программ. <…> Я на этот вопрос, наверное, бы не ответил еще вчера. Более того, если вы знаете, я избегал этого вопроса потому, что неправду сказать я не могу и не имею права», — ответил Дрозденко.

Глава Ленобласти напомнил, что о заражении коронавирусом сразу нескольких чиновников администрации Ленобласти стало известно еще в апреле. В результате многие сотрудники правительства ушли на карантин.

«Я узнал на выходных, что те, кто работал рядом со мной заболели. В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была не очень хорошая ночь с субботы на воскресенье. Знаете, есть такое выражение „колбасит“. Вот было такое ощущение, что что-то не все в порядке», — охарактеризовал свое состояние Дрозденко.

Он окончательно убедился в заболевании COVID-19, когда приехал на работу. Об этом его проинформировала установка для измерения температуры, установленная на входе. В соответствии с протоколом, губернатор немедленно вернулся в квартиру (его семья была на даче) и вызывал врача.

«Я сразу предупредил, что надо приехать уже, на всякий случай, в защите. Врачи приехали, как два космонавта. Ну, врач и медсестра, как это положено. Замерили у меня температуру, она была высокая. Я тут же попросил взять анализ крови и взять анализ на COVID», — рассказал Дрозденко.

Результаты анализов были готовы на следующий день. От госпитализации глава Ленобласти отказался, поскольку «не чувствовал в себе, кроме температуры и озноба, серьезных осложнений». В течение следующих двух недель он сидел дома, не выходя на улицу. Еду ему готовила жена, а приносила младшая дочь. Сейчас Дрозденко уже воссоединился с семьей на даче.

Как сообщал 5-tv.ru, о заражении нескольких чиновников администрации Ленобласти коронавирусом стало известно 21 апреля. Региональное правительство оперативно перешло в дистанционный режим работы. Совещания начали проходить в формате видеоконференции.

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