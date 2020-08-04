Причиной взрыва в Бейруте мог стать хранившийся на складе нитрат натрия

Причиной взрыва в Бейруте, потрясшего ливанскую столицу 4 августа, мог стать хранившийся на складе нитрат натрия, который был конфискован с одного из судов более года назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Ранее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим опроверг, что взрыв произошел из-за возгорания пиротехники на складах, заявив, что речь идет о других взрывчатых веществах.

В результате ЧП в Бейруте, по предварительной информации, погибли десять человек. Более сотни получили ранения. По словам губернатора города, пострадала половина Бейрута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудница посольства РФ в Ливане оказалась ранена при взрыве. Само здание диппредставительства получило серьезные повреждения.