Сотрудница посольства РФ пострадала при взрыве в Бейруте
Здание получило незначительные повреждения в результате ЧП в Ливане.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин; Twitter @Conflicts
Сотрудница посольства России получила ранение в результате взрыва в Бейруте, пишет ТАСС. Женщине оказана медицинская помощь.
По словам советник диппредставительства Вячеслава Максудова, взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел в городском порту столицы Ливана Бейруте. Около сотни человек получили ранения, минимум десять — погибли.
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