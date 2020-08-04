В сети появилось первое фото Косторной в академии Плющенко

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Светлана Александрова
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Фигуристка только что сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram @sabada.olga

В интернете появилось первое фото Алены Косторной в академии фигурного катания Евгения Плющенко, куда она перешла совсем недавно от Этери Тутберидзе. Снимок выложила на своей странице в Instagram младшая коллега чемпионки Европы 2020 года по команде, десятилетняя подопечная Плющенко Ольга Сабада. На фотографии девочки стоят в обнимку, Алена при этом держит в руке мягкую игрушку.

«Работаем дальше в новой команде с тренерским штабом: Евгений Плющенко, Сергей Розанов, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев!» — подписала фото юная фигуристка, поблагодарив за работу с ней предыдущих наставников.

Instagram @sabada.olga

Примечательно, что на втором снимке девочка позирует вместе с другой бывшей воспитанницей Тутберидзе, перешедшей к Плющенко в мае этого года. Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы Александра Трусов тоже сфотографировалась с мягкой игрушкой.

Instagram @sabada.olga

Как ранее, как сообщал 5-tv.ru, Евгений Плющенко вызвал неоднозначную реакцию публики, показав тренировку своих «ангелов» с пробежкой на четырех конечностях.

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