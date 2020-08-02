Видео: Евгений Плющенко удивил публику пробежкой юных фигуристов на четвереньках

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Светлана Александрова
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Титулованный тренер опубликовал запись с тренировки воспитанников академии «Ангелы Плющенко».

Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Евгений Плющенко шокировал публику кадрами с тренировки воспитанников его академии фигурного катания. На видео, которое титулованный фигурист выложил на своей странице в Instagram, «Ангелы Плющенко» бегают по газону на четырех конечностях, что некоторым подписчикам показалось возмутительным издевательством над детьми.

Впрочем, другие, наоборот, восхищаются нестандартным подходом к работе с будущими чемпионами, а некоторые даже признаются, что попробовали передвигаться таким образом по квартире.

Instagram @plushenkoofficial

«Ну это же не собака! Опеки на вас нет!»

«Похоже на кадры из ужаса «Визит»

«Унизительно, ужас!»

«Сначала испугалась, думала, что опять ребенок Маугли. Оказывается, наши будущие чемпионы тренируются».

«Трудяжки какие, молодцы!»

«Ой, и жалко, и полезно!» — комментируют видео пользователи.

На днях, как рассказывал 5-tv.ru, разразился скандал вокруг перехода к Евгению Плющенко еще одной фигуристки, взращенной Этери Тутберидзе — чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной. Ранее команду Тутберидзе покинула бронзовый призер чемпионата Европы и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, а также Вероника и Алена Жилины.

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