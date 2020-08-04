«Мощнейший взрыв»: в посольстве РФ рассказали о ЧП в Бейруте

Сотрудник консульского отдела РФ в Ливане рассказал о ЧП, которое произошло в Бейруте. По его словам, взрыв был «мощнейшим», ранения получили множество человек, среди них есть погибшие. Он рассказал, что в результате происшествия оказалась разрушена историческая часть города, посольство России получило незначительные повреждения.

«Морской порт города Бейрута, там пострадала вся историческая часть города. Взрыв произошел два часа назад. Мощнейший взрыв. Посольство находится в пяти километрах от него, мы ощущали толчки», — сказал сотрудник консульского отдела.

Взрыв в ливанской столице прогремел 4 августа. По предварительным данным, десять человек погибли, сотни — пострадали. По сообщению губернатора Бейрута, пострадала примерно половина города. Сообщается об обрушении домов, под завалами которых могут находиться люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание Посольства РФ в Ливане получило повреждения в результате взрыва.