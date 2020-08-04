Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения при взрыве в Бейруте

Фасад Посольства России в Ливане получил повреждения в результате взрыва в Бейруте. Предварительно, ЧП произошло в Ангаре, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По меньшей мере шесть человек погибли, около сотни — пострадали. Людей массово госпитализируют в ближайшие лечебные учреждения.