Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения при взрыве в Бейруте

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Нюра Незванова
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По меньшей мере шесть человек погибли, более сотни пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wissam Nassar; Twitter @bey_today

Фасад Посольства России в Ливане получил повреждения в результате взрыва в Бейруте. Предварительно, ЧП произошло в Ангаре, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По меньшей мере шесть человек погибли, около сотни — пострадали. Людей массово госпитализируют в ближайшие лечебные учреждения.

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