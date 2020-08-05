Ученье — свет! Женщин в декрете будут обучать востребованным профессиям
Автором соответствующего законопроекта является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ariane Lohmar, Vladimir Godnik, Yevgeny Philippov, Gerald Matzka
Центры занятости населения в России обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на профессиональную переподготовку. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, передают «Известия».
Автором инициативы о переквалификации новоиспеченных мам является вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.
«Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей в период обучения», — отмечается в отзыве правительства.
Согласно тексту законопроекта, женщины смогут пройти переквалификацию в период с рождения ребенка и по достижении им трехлетнего возраста. При этом, необязательно обращаться в центр занятости населения по адресу прописки. Помощь будут обязаны оказать и по адресу фактического проживания.
Информации о том, будет ли данная профпереподготовка обязательной, либо зависеть от личного желания женщины ни в тексте документа, ни в пояснительной записке к нему не содержалось. Главным остается лишь тот факт, что центры обяжут предоставлять такую возможность в случае, если мама захочет обучиться.
Предварительно, новый законопроект Ирины Яровой может быть рассмотрен Госдумой уже в сентябре, в рамках осенней сессии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России домохозяйкам могут начать выплачивать пособие.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?