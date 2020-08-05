Ученье — свет! Женщин в декрете будут обучать востребованным профессиям

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Виктория Андреева
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Автором соответствующего законопроекта является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ariane Lohmar, Vladimir Godnik, Yevgeny Philippov, Gerald Matzka

Центры занятости населения в России обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на профессиональную переподготовку. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, передают «Известия».

Автором инициативы о переквалификации новоиспеченных мам является вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей в период обучения», — отмечается в отзыве правительства.

Согласно тексту законопроекта, женщины смогут пройти переквалификацию в период с рождения ребенка и по достижении им трехлетнего возраста. При этом, необязательно обращаться в центр занятости населения по адресу прописки. Помощь будут обязаны оказать и по адресу фактического проживания.

Информации о том, будет ли данная профпереподготовка обязательной, либо зависеть от личного желания женщины ни в тексте документа, ни в пояснительной записке к нему не содержалось. Главным остается лишь тот факт, что центры обяжут предоставлять такую возможность в случае, если мама захочет обучиться.

Предварительно, новый законопроект Ирины Яровой может быть рассмотрен Госдумой уже в сентябре, в рамках осенней сессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России домохозяйкам могут начать выплачивать пособие.

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