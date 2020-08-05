Число погибших в Бейруте достигло 113 человек

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Правительство Ливана объявило чрезвычайное положение в пострадавшем от взрыва городе на ближайшие две недели.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

По последним данным, жертвами взрыва в порту ливанского города Бейрут стали 113 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан. Ранения получили более четырех тысяч человек.

Предварительно, под завалами могут находиться десятки людей. Спасатели лишь этим утром смогли подойти к эпицентру взрыва. Местные больницы с наплывом пациентов не справляются. В Минздраве Ливана назвали ситуацию катастрофической.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Россия окажет Бейруту гуманитарную помощь. По указу президента Владимира Путина в Ливан отправятся сразу пять самолетов с медиками и мобильным госпиталем. Первые два спецрейса уже вылетели из подмосковного «Жуковского».

Вся последняя информация о катастрофе — у Дмитрия Зименкина.

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