Дурное влияние Петербурга? В Хельсинки убили и расчленили мужчину
По делу о жестоком убийстве проходят 12 человек — две женщины и десять мужчин.
Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer
Жуткое убийство произошло в столице Финляндии Хельсинки, которая граничит с Санкт-Петербургом, получившим криминальную славу из-за участившихся случаев жутких преступлений.
По делу об убийстве и дальнейшем расчленении тела арестованы 12 человек — десять мужчин и две женщины. Об этом пишет yle.fi.
Известно, что все подозреваемые имеют криминальное прошлое.
Жертвой предполагаемых злоумышленников стал мужчина. Мотивы преступления пока неизвестны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки Энди Картрайта были найдены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. На страшную находку правоохранителей навела адвокат супруги артиста, к которой обратилась ее доверительница спустя несколько дней после смерти мужа. По словам жены Картрайта, он умер от передозировки наркотиками. Чтобы смерть супруга не выглядела так бесславно, она решила расчленить его тело и расфасовать по пакетам. Дальше женщина хотела избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после расчленения план у нее закончился, и она обратилась к адвокату.
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