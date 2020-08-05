Видео с места смертельного ДТП в Москве, где водитель Mercedes сбил двух женщин

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Марина Неруцких
Эксклюзив 125

Авария произошла вечером на юго-востоке столицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места смертельного ДТП на юго-востоке Москвы, где водитель Mercedes, на полной скорости влетел в двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на юго-востоке столицы, по адресу Батайский проезд 31.

В результате дорожного происшествия, одна женщина скончалась на месте, вторая была срочно госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель Mercedes на момент аварии был пьян. В его крови обнаружено 1,23 промилле алкоголя.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото автомобилиста, устроившего смертельное ДТП.

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