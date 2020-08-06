Названы сроки снятия ограничительных мер в Москве

Эфирная новость 36

Российские власти настоятельно рекомендуют гражданам не забывать о защитных мерах, призванных не допустить заражения коронавирусом.

Фото, видео: ТАСС Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Многократный чемпион по кикбоксингу, а ныне действующий глава Калмыкии заразился коронавирусом. Об этом Бату Хасиков сообщил в видеообращении, которое записал в больнице. Он добавил, что заболевание благодаря крепкому здоровью протекает в легкой форме, и призвал не забывать об эпидограничениях.

По всей стране усиливаются проверки, как соблюдается масочный режим? Кемерово, Казань, Уфа, Сочи, Екатеринбург, Грозный. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры могут быть сохранены еще на несколько месяцев. Масочный режим ужесточили и в петербургском метрополитене. Репортаж Алексея Полторанина.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.28
-0.10 86.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:42
Бывший инженер Google Левандовски получил 18 месяцев тюрьмы за кражу коммерческих секретов
6:30
«Красавец!» — Леху из «Сватов» перестали узнавать фанаты
6:17
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани Панкевича
6:06
Едва успев родить, Катя Жужа сбросила уже 20 килограммов — видео
5:55
Названы сроки снятия ограничительных мер в Москве
5:43
«Мои котята!» — Пермякова показала подросшую дочь с питомцем

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Каких девушек выбирает сын Джигарханяна, рассказала Ольга Казаченко
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок