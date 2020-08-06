Названы сроки снятия ограничительных мер в Москве
Российские власти настоятельно рекомендуют гражданам не забывать о защитных мерах, призванных не допустить заражения коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
Многократный чемпион по кикбоксингу, а ныне действующий глава Калмыкии заразился коронавирусом. Об этом Бату Хасиков сообщил в видеообращении, которое записал в больнице. Он добавил, что заболевание благодаря крепкому здоровью протекает в легкой форме, и призвал не забывать об эпидограничениях.
По всей стране усиливаются проверки, как соблюдается масочный режим? Кемерово, Казань, Уфа, Сочи, Екатеринбург, Грозный. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры могут быть сохранены еще на несколько месяцев. Масочный режим ужесточили и в петербургском метрополитене. Репортаж Алексея Полторанина.
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