Российский владелец баржи с силитрой вышел на связь после ЧП в Бейруте
В рамках расследования произошедшего взрыва в порту ливанского города хабаровского бизнесмена разыскивали службы безопасности Кипра.
Фото: 5-tv.ru
Россиянин Игорь Гречушкин, владеющий баржей Rhosus, опасный груз с которой много лет назад был конфискован властями ливанской столицы, накануне обратился в консульство РФ на Кипре.
«Был звонок в консульство», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее о розыске хабаровского бизнесмена службами безопасности Кипра сообщили греческие СМИ. В то же время власти острова официально информацию о том, что они его ищут не потвердили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что баржа Rhosus изначально перевозила химикаты из грузинского Батуми в Мозамбик. В 2013 году по техническим причинам корабль зашел в порт Бейрута.
В ходе инспекции груза было принято решение оставить его в гавани вместе с судном для последующей продажи или утилизации. Впоследствии конфискованная селитра хранилась на складе порядка шести лет. Сам корабль фактически был брошен владельцем. По словам членов экипажа, кредиторами были получены три ордера на арест судна.
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