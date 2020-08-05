Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута

Предварительной причиной мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута, по данным местных властей, могла стать детонация 2 700 тонн аммиачной селитры. Известно, что химикаты были выгружены с судна Rhosus в сентябре 2014 года.

Телеканал LBCI, со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне, сообщил, что фактическим владельцем корабля был уроженец Хабаровска — бизнесмен Игорь Гречушкин. По некоторым данным, сейчас мужчина живет на Кипре, пишет РЕН ТВ

По одной из версий, взрыв на 12-м складе причала морского порта Бейрута прогремел в результате сварочных работ. Искры воспламенили петарды, которые спровоцировали детонацию аммиачной селитры.

Изначально судно Rhosus перевозило химикаты из грузинского Батуми в Мозамбик. В 2013 году по техническим причинам корабль зашел в порт Бейрута. В ходе инспекции груза было принято решение оставить его в гавани вместе с судном для последующей продажи или утилизации. Впоследствии конфискованная селитра хранилась на складе порядка шести лет. Сам корабль фактически был брошен владельцем. По словам членов экипажа, кредиторами были получены три ордера на арест судна.

Также отмечается, что сварочные работы на складе были начаты после проверки, в ходе которой была найдена «некая щель» для прохода на территорию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет.