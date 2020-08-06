Трехлетний мальчик сорвался с обрыва и утонул в Волге, поехав с дедушкой в лес

В полицию Камышинского района Волгоградской области обратился испуганный мужчина. Он рассказал, что утром 5 августа поехал собирать ягоду вместе с трехлетним внуком. Чтобы малыш не устал, дед оставил его в машине, а сам пошел собирать ягоду. Уже через пятнадцать минут мужчина вернулся, но ребенка в машине не нашел, сообщает волгоградский информационный портал V1.

Поиски продолжались несколько часов. К мероприятию привлекли весь личный состав района. Тело трехлетнего малыша обнаружили в реке Волга. Следствие предполагает, что мальчику стало скучно, тот пошел играть близ реки, случайно сорвался с обрыва и утонул.

Ребенок вырос в благополучной семье, убитые горем родственники и подумать не могли, что могло произойти что-то подобное. По факту произошедшего проводится проверка. Детали трагедии уточняются.

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