Московский суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы признал семь человек, являющихся фигурантами дела «Нового величия», виновными в создании экстремистского сообщества. Наказание будет оглашено в ближайшее время.

Следствие подозревало участников созданного в 2017 году движения в создании группы для совершения госпереворота и захвата власти в России. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем».

Гособвинитель в свою очередь требовал для фигурантов от четырех до семи лет колонии. В ходе прения сторон в минувший вторник он предложил условный срок для четырех из семи обвиняемых.