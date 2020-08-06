Московский суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

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Светлана Шевченко
Срочная новость 31

На скамье подсудимых семь человек, которых следствие подозревало в создании группы для совершения госпереворота и захвата власти в России.

Московский суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Люблинский суд Москвы признал семь человек, являющихся фигурантами дела «Нового величия», виновными в создании экстремистского сообщества. Наказание будет оглашено в ближайшее время.

Следствие подозревало участников созданного в 2017 году движения в создании группы для совершения госпереворота и захвата власти в России. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем».

Гособвинитель в свою очередь требовал для фигурантов от четырех до семи лет колонии. В ходе прения сторон в минувший вторник он предложил условный срок для четырех из семи обвиняемых.

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