Дело «Нового величия»: суд Москвы огласил решение по делу об экстремизме

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Светлана Шевченко
Срочная новость 22

Следствие обвиняло семь человек в организации в создании группы для совершения госпереворота и захвата власти в России.

Дело «Нового величия»: суд Москвы огласил решение по делу об экстремизме

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

В Люблинском суде Москвы огласили приговор семерым фигурантам дела «Нового величия». На скамье подсудимых семь человек, которых следствие подозревало в создании группы для совершения госпереворота и захвата власти в России. Никто из них вины не признал.

Трое пучили реальные сроки: Руслан Костыленков семь лет колонии общего режима, Петр Карамзин — шесть с половиной, Вячеслав Крюков — шесть лет.

Условный срок назначен для четверых: Анна Павликова приговорена к четырем годам условно, Максим Рощин — шесть с половиной лет, Дмитрий Полетаев — шесть с половиной лет, Мария Дубовик также получила условный срок.

Как сообщает корреспондент «Известий» с места событий, суд считатет доводы следствия допустимыми. В основу приговора легли показания свидетелей.

По версии Следственного комитета РФ, фигуранты дела собирались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Подсудимые утверждают, что идею создать «Новое величие» им «подсказали» внедренные сотрудники полиции и ФСБ, которых они считают провокаторами.

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