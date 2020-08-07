Момент столкновения заправщика с самолетом в «Шереметьево» попал на видео

|
Нюра Незванова
37

В результате происшествия травмы получил один человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Herbert Kratky

Столкновение заправщика с лайнером Airbus A321 в аэропорту Москвы «Шереметьево» попало в объектив камеры наблюдения. Как выяснилось, автомобиль во время совершения маневров по касательной столкнулся с фюзеляжем воздушного судна.

В результате произошедшего ЧП, травмы получил водитель грузовика. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба сбежавшего из плена экипажа Ил-76.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:22
Мачеха Ариадны Волочковой показывает пример идеальных отношений с падчерицей
13:09
Видео: Глюкозе запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма
12:59
Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
12:57
Любовь до гроба: петербурженка умерла во время слишком «жесткого» секса
12:48
Назван самый читающий город России — и это не Петербург
12:42
В Минздраве рассказали, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь

Сейчас читают

Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок