Момент столкновения заправщика с самолетом в «Шереметьево» попал на видео
В результате происшествия травмы получил один человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Herbert Kratky
Столкновение заправщика с лайнером Airbus A321 в аэропорту Москвы «Шереметьево» попало в объектив камеры наблюдения. Как выяснилось, автомобиль во время совершения маневров по касательной столкнулся с фюзеляжем воздушного судна.
В результате произошедшего ЧП, травмы получил водитель грузовика. Ему была оказана медицинская помощь.
По факту произошедшего проводится проверка.
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