Момент столкновения заправщика с самолетом в «Шереметьево» попал на видео

Столкновение заправщика с лайнером Airbus A321 в аэропорту Москвы «Шереметьево» попало в объектив камеры наблюдения. Как выяснилось, автомобиль во время совершения маневров по касательной столкнулся с фюзеляжем воздушного судна.

В результате произошедшего ЧП, травмы получил водитель грузовика. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка.

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