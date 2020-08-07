Путин предложил Совбезу обсудить положение дел на постсоветском пространстве
Глава государства подчеркнул, что это является одним из внешнеполитических приоритетов для России.
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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru
Президент Росси Владимир Путин предложил Совбезу обсудить положение дел на постсоветском пространстве. Глава государства подчеркнул, что это является одним из внешнеполитических приоритетов для России.
«Конечно, поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические», — заявил во вступительном слове Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой, в ходе которого обсудил задержание 33 россиян в конце июля этого года в Минске.
Белорусское следствие подозревает их в подготовке массовых беспорядков. В российском МИД РФ в свою очередь подчеркнули, что их вина не доказана. А накануне в СМИ появилась информация о том, что приезд россиян в Белоруссию была спровоцирована украинскими спецслужбами. Проведенное расследование показало, что целью Киева была дестабилизация взаимоотношений между дружественными Россией и Белоруссией.
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