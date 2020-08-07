Видео: маленькая девочка сутки пролежала под завалами в Бейруте и чудом выжила
Все это время ребенок был совершенно один.
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Фото, видео: Пятый канал, Twitter @aly_n_d
Маленькая девочка, оказавшаяся под завалами в Бейруте, была чудом спасена. Видео с ребенком опубликовала местная журналистка Сахар Хуссейн Гаддар на своей странице в Twitter.
Оказалось, девочка была замурована более суток и находилась там совершенно одна. Спасателям и волонтерам каким-то чудом удалось разыскать ребенка. Как видно на кадрах спасения, они смогли аккуратно освободить ее из обломков.
В комментариях подписчики Гаддар желают ребенку скорейшего выздоровления, а также высказывают слова поддержки всем жителям Бейрута в это нелегкое время.
Взрыв в столице Ливана произошел 4 августа. По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение более двух тысяч тонн селитры. Из-за взрыва разрушенными оказались огромные территории города, жертвами стали по меньшей мере 150 человек, пострадали свыше пяти тысяч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Ливана не исключает причастность внешних сил к взрыву.
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