Видео: маленькая девочка сутки пролежала под завалами в Бейруте и чудом выжила

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Алиса Старжевская
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Все это время ребенок был совершенно один.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @aly_n_d

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Маленькая девочка, оказавшаяся под завалами в Бейруте, была чудом спасена. Видео с ребенком опубликовала местная журналистка Сахар Хуссейн Гаддар на своей странице в Twitter.

Оказалось, девочка была замурована более суток и находилась там совершенно одна. Спасателям и волонтерам каким-то чудом удалось разыскать ребенка. Как видно на кадрах спасения, они смогли аккуратно освободить ее из обломков.

В комментариях подписчики Гаддар желают ребенку скорейшего выздоровления, а также высказывают слова поддержки всем жителям Бейрута в это нелегкое время.

Взрыв в столице Ливана произошел 4 августа. По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение более двух тысяч тонн селитры. Из-за взрыва разрушенными оказались огромные территории города, жертвами стали по меньшей мере 150 человек, пострадали свыше пяти тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Ливана не исключает причастность внешних сил к взрыву.

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