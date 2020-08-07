Президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

В Бейруте задержаны 16 человек. Это руководство и сотрудники морского, порта, где хранилась селитра. Сейчас опрашивают представителей таможенного контроля.

Президент Ливана Мишель Наим Аун, комментируя ход расследования, не исключил, что столь мощный взрыв в столице страны могли инициировать внешние силы. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности», — заявил глава государства.

Мишель Аун обратился за помощью к другим странам, специалисты которых могли бы принять участие в расследовании произошедшего.

Тем временем, в эпицентре взрыва продолжается разбор завалов. Российские специалисты круглосуточно работают на самом сложном участке — возле разрушенного элеватора.

«Работы организованы в три смены, по 20 человек в каждой смене, активно применяются беспилотные системы и кинологические расчеты. За вчерашние сутки мы извлекли три тела погибших. К сожалению, погибших, сегодня работы с пяти утра продолжаются», — рассказал заместитель начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Сергей Воронцов.

На месте развернут и мобильный госпиталь МЧС России. За медицинской и психологической помощью, обратились больше 30 местных жителей… К этому часу известно о 154 погибших. Пострадавших — около пяти тысяч. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. По словам наших спасателей, надежда найти живых еще есть.