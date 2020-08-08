По меньшей мере 60 человек пропали без вести после взрыва в Бейруте
По последним данным, число жертв трагедии в Ливане достигло 154 человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru, Telegram @Lepragram
Более 60 человек официально признаны пропавшими без вести в результате мощнейшего взрыва в порту Бейрута, пишет Agence France-Presse, ссылаясь на данные Минздрава Ливана.
В настоящий момент известно о 154 жертвах трагедии, которая обрушилась на страну. Личности 25 человек еще не установлены.
Спасатели продолжают поиск пострадавших и погибших, в надежде на чудо — обнаружить живых людей под завалами.
Мощнейший взрыв в столице Ливана произошел 4 августа. Это случилось во время сварочных работ, в результате которых загорелось свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с судна Rhosus еще в 2014 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия направила в пострадавший от мощного взрыва Бейрут пять самолетов МЧС с медиками и спасателями. План оказания экстренной помощи Ливану прорабатывали МЧС России во взаимодействии с МИД РФ и Роспотребнадзором по указанию президента Владимира Путина.
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