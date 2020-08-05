Видео: Пять самолетов МЧС вылетают в Бейрут с медиками и спасателями
План помощи Ливану прорабатывается российскими ведомствами по указанию президента России Владимира Путина.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Россия направила в пострадавший от мощного взрыва Бейрут пять самолетов МЧС с медиками и спасателями. План оказания экстренной помощи Ливану прорабатывают МЧС России во взаимодействии с МИД РФ и Роспотребнадзором по указанию президента Владимира Путина.
На борту также находится специальное оборудование для поисково-спасательных работ, аэромобильный госпиталь и передвижную ПЦР-лабораторию для выявления COVID-19, вспышки которого из-за ЧП опасаются местные власти.
«Руководство Ливана приветствовало российскую инициативу и выразило благодарность за готовность прийти на помощь. В настоящий момент стороны проводят согласование оперативных практических шагов в рамках подготовки осуществления гуманитарной операции России в Ливане, которая должна начаться в ближайшее время», — говорится в заявлении МИД РФ.
Вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремели два мощных взрыва, после которых ударная волна накрыла практически весь город. По предварительной информации, в ходе проведения сварочных работ сдетонировали 2700 килограммов аммиачной селитры.
По последним данным погибло более ста человек, около четырех тысяч пострадали. Без крова остались около 300 тысяч человек. Сегодня в Ливане день траура по погибшим.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте.
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