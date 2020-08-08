Как прошел день рождения жены Эмина после разрыва с певцом — видео

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Алиса Старжевская
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Модели Алене Гавриловой исполнилось 33 года.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @agavrilova777

Модели и экс-супруге певца Эмина Алене Гавриловой 7 августа исполнилось 33 года. Несмотря на то, что их отношения закончились, бывший муж все же поздравил Алену с днем рождения, а сама она показала подписчикам в Instagram, как именно прошло празднование.

Судя по видео, которые Гаврилова опубликовала в сторис, множество приятных сюрпризов устроили ей и ее маленькой дочке Афине многочисленные подруги. Алене вручили подарки, связки шаров и огромный букет роз. После танцев в семейном кругу вместе с дочкой девушки отправились отмечать праздник в ресторан.

«Мои любимые, спасибо за этот день, — написала Алена в сторис. — Спасибо всем за поздравления, это такое счастье!».

В браке с исполнителем Эмином, который является обеспеченным бизнесменом и первым вице-президентом компании Crocus Group, Алена Гаврилова была менее двух лет. Кроме дочери от музыканта она воспитывает и сына от прошлых отношений с бизнесменом Рустамом Тарико.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эмин поздравил с днем рождения свою первую экс-жену Лейлу Алиеву.

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