Ксения Собчак в очередной раз заставила интернет-сообщество обсуждать свою внешность, выложив на своей странице в Instagram смелое фото без макияжа и фильтров. На снимке телеведущая позирует, сидя в купальнике в шезлонге, сложив губы «уточкой». Глаза ее закрыты большими темными очками, а на голове — кепка с надписью Visitor.

«Веснушчатый визитер визировал», — подписала фото Ксения.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики сразу обратили внимание на шрам на переносице.

«До сих пор нос не заживет?» — интересуются сочувствующие.

«Ну, он был сломан. И шрам огромный. Будет полгода заживать», — объяснила Собчак.

Кроме того, многих насторожили странные пятна на коже телеведущей, знатоки сразу начали ставить диагнозы и давать советы.

«Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу»

«Ты что, в веснушках вся что ли?»

«Все же это не веснушки, если быть точной, а пигментация кожи от солнечного излучения».

«Старческие пигментные пятна, а не веснушки».

Некоторые пишут, что попросту не узнали Собчак на этой фотографии, а другие восхищаются смелостью, с которой она демонстрирует свои несовершенства, отмечает «Экспресс газета».

«Ой, совсем мне узнала…»

«Джастин Бибер!»

«Я думала это чья-то бабушка!»

«Не пугай, Ксюш!»

«Ксения, не очень фотка если честно… удаляй».

«Ксения Анатольевна, а вы бесстрашная!»

«Это прекрасно, когда человек не стесняясь, выкладывает такие фотки», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак попугала и повеселила пользователей снимком в образе зомби из «Ходячих мертвецов».