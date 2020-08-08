Подписчиков Собчак встревожили странные пятна на ее коже — фото
Телеведущая выложила в сеть смелое фото без макияжа и фильтров.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак в очередной раз заставила интернет-сообщество обсуждать свою внешность, выложив на своей странице в Instagram смелое фото без макияжа и фильтров. На снимке телеведущая позирует, сидя в купальнике в шезлонге, сложив губы «уточкой». Глаза ее закрыты большими темными очками, а на голове — кепка с надписью Visitor.
«Веснушчатый визитер визировал», — подписала фото Ксения.
Подписчики сразу обратили внимание на шрам на переносице.
«До сих пор нос не заживет?» — интересуются сочувствующие.
«Ну, он был сломан. И шрам огромный. Будет полгода заживать», — объяснила Собчак.
Кроме того, многих насторожили странные пятна на коже телеведущей, знатоки сразу начали ставить диагнозы и давать советы.
«Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу»
«Ты что, в веснушках вся что ли?»
«Все же это не веснушки, если быть точной, а пигментация кожи от солнечного излучения».
«Старческие пигментные пятна, а не веснушки».
Некоторые пишут, что попросту не узнали Собчак на этой фотографии, а другие восхищаются смелостью, с которой она демонстрирует свои несовершенства, отмечает «Экспресс газета».
«Ой, совсем мне узнала…»
«Я думала это чья-то бабушка!»
«Не пугай, Ксюш!»
«Ксения, не очень фотка если честно… удаляй».
«Ксения Анатольевна, а вы бесстрашная!»
«Это прекрасно, когда человек не стесняясь, выкладывает такие фотки», — пишут комментаторы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак попугала и повеселила пользователей снимком в образе зомби из «Ходячих мертвецов».
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