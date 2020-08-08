Серьезный пожар произошел в порту Великобритании — огненное видео
В настоящий момент ведется срочная эвакуация граждан с близлежащих территорий.
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Фото, видео: Facebook @Sussexcoastincidents
Крупный пожар возник в порту в графстве Сассекс в Великобритании. Кадры с места событий очевидцы публикуют в сети.
Сообщения о случившемся были переданы в 9.30 утра по местному времени. В эти минуты на месте ЧП работают 12 бригад экстренных спецслужб. По данным местных СМИ, в промышленных зданиях могут содержаться тонны химикатов.
«Продолжается тяжелая работа. Достигнут хороший прогресс. Мы, вероятно, останемся здесь до конца дня», — сообщили в Twitter представители спецслужб.
Что послужило причиной пожара — доподлинно неизвестно. В настоящий момент проводится срочная эвакуация граждан с близлежащих территорий. О пострадавших пока не сообщалось.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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