Андрей Григорьев-Апполонов увез детей от бывшей жены в Сочи

Андрей Григорьев-Апполонов, недавно отметивший 50-летие, все время самоизоляции провел в родном Сочи. Певец не раз признавался в любви к своему городу, в который недавно вернулся снова — вместе с сыновьями Иваном и Артемием.

Ребята родились в браке с бывшей женой рыжего «Иванушки» Мариной, с которой певец развелся в прошлом году из-за того, что возлюбленная изменила ему с баскетболистом команды «Зенит» Андреем Зубковым. После расставания экс-супруга певца вышла замуж за спортсмена и в январе этого года родила ребенка. Пока Марина занимается малышом, Григорьев-Апполонов, решил увезти заметно подросших сыновей в родной город, чтобы те набрались сил перед новым учебным годом.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте артист выложил ролик, показав, как его старший наследник — 16-летний Иван — «эпично» делает прыжок в море с яхты. По словам рыжего «Иванушки», он сам боялся делать сальто в таком возрасте и начал «выпендриваться» только после 18-ти.

«Ну а что, спортсмен!» — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Григорьев-Апполонов с размахом отметил свой 50-летний юбилей. На празднование исполнитель пригласил и свою экс-супругу. Недавно солист группы «Иванушки International» рассказал о романе с 19-летней брюнеткой, которую, впрочем, пока не представил публике.