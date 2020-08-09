Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская сильно похудела после «Последнего героя»
Юмористка продолжает менять свою жизнь после победы на шоу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @nadezhdaanga
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская в последнее время постоянно получает комплименты в свой адрес. Несмотря на немодельные параметры, она любима фанатами, которые часто ей об этом говорят. Новое фото на личной странице в Instagram также собрало положительные комментарии.
На фото Ангарская в нежно-голубом платье позирует перед объективом фотографа Милы Ждановой. Она выглядит заметно постройневшей и элегантной.
«Про то, что было вчера, рассказывать нечего, потому что вчера я была совсем другая», — загадочно подписала она снимок.
Поклонники Ангарской пришли в восторг.
«Вы очень красивая, фото просто завораживает»;
«Надежда, голубой цвет создан для вас»;
«Как всегда, неотразима», — написали ей поклонники.
Одна из подписчиц высказала свою идею, почему Ангарская в последнее время только хорошеет.
«Мне кажется, участие в „Последнем герое“ кардинально поменяло вашу жизнь! Вы потрясающе стали выглядеть, приятно за вами наблюдать», — написала она.
Победа звезды Comedy Woman в финале реалити-шоу «Последний герой» для многих стала полной неожиданностью. Хотя она и вошла в число финалистов, большинство делали ставки на других участников.
5-tv.ru ранее писал, что Надежда Ангарская носит 42-й размер обуви и не скрывает свой вес.
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