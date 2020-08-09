Житель Петербурга, получивший страшный «презент» в виде пакета с телом новорожденного, рассказал 5-tv.ru детали происшествия. Мужчина признался, что память его подводит, но все же попытался восстановить хронологию событий прошедшего дня.

Вначале он заявил, что пакет с мертвым ребенком нашел на улице и передал его «девочке» — предполагаемой матери погибшего малыша.

«Чей ребенок — без понятия. Я увидел — ребенок валяется… На улице. У меня память плохая. Нашел его на улице, девочке отдал — прилетела: „Это мой ребенок“. Короче, ей его отдал», — попытался вспомнить мужчина.

При этом на вопрос, кто вызвал полицию после обнаружения страшной находки, ответить четко он не смог. Дальше показания мужчины изменились. По новой версии ребенка в пакете ему принесла женщина вместе с его приятелями. Раньше с ней он был не знаком.

«Девчонка молодая, с ребенком, с гостями ко мне пришла. Да, в пакете. Но я не знал, что в пакете. Позже узнал. Она пришла с приятелями. Человека три-четыре. Выпивали», — обрывисто пытался описать события очевидец.

Версию, что ребенок был найден на улице, теперь он отрицал, уточняя, что его неправильно поняли. Вспомнить события мужчине явно мешало то, что он по-прежнему находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Вы пьяный были?»

«Возможно…» — заключил мужчина.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Предполагаемая мать ребенка находится в больнице. Туда ее доставили с сильным послеродовым кровотечением.

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