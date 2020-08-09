МЧС России завершило поисково-спасательную операцию в Бейруте

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Алиса Старжевская
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По последним данным, в результате трагедии в Ливане погибли 154 человека.

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Российская группа МЧС завершила поисково-спасательные мероприятия в порту Бейрута, где ранее прогремел мощнейший взрыв, пишет ТАСС,

По сообщению представителей ведомства, теперь группа занимается только аварийно-спасательными работами. Также отмечается, что Минобороны Ливана больше не надеется найти под завалами живых людей, поэтому завершает поисковые операции.

Помимо поиска, россияне оказывали и медицинскую помощь пострадавшим. Они развернули мобильный госпиталь на территории стадиона, в котором за 6 и 7 августа смогли принять 92 пострадавших, в числе которых было 12 детей, также были обнаружены тела шестерых человек.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа. Погибли 154 человека, около пяти тысяч — пострадали. Россия одной из первых откликнулась на беду, направив в Ливан гуманитарную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как маленькая девочка пролежала под завалами больше суток, но смогла выжить.

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