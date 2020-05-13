Как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии COVID — объясняет Сюткин
Музыкант рассказал, что сейчас звезды не только устраивают концерты в режиме онлайн, но и проводят во видеосвязи корпоративы.
Фото: URA.RU/ТАСС / Александр Мамаев
Известный певец, музыкант и композитор Валерий Сюткин рассказал, как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии коронавируса. Если раньше они выступали на сцене, проводили шоу, давали концерты, то сейчас все выступления звезд происходят в онлайн-режиме.
Причем они таким образом не только исполняют свои знаменитые хиты, но и проводят корпоративы по видеосвязи. Как пояснил Сюткин, это похоже на обычный звонок.
«Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь», — рассказал музыкант в интервью MK.RU.
По его словам, размер гонорара за такие онлайн-выступления может быть разным. Однако большинство артистов стараются идти навстречу заказчикам и договариваются о приемлемой сумме.
«Я уже заметил: если артиста выводишь на экран iPad, а он поет в микрофон, то это сразу убивает жанр. Должно быть просто, как звонок другу, face to face. Берешь гитару и поешь», — подытожил Сюткин.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в период самоизоляции зарабатывает Наталья Штурм.
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