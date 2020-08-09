Стало известно имя новорожденного сына Валерия Сюткина
Музыкант был так рад рождению наследника, что тут же побежал за цветами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Валерий Сюткин стал отцом в 62 года в четвертый раз. 9 августа у звезды рок-н-ролла родился сын. Беременность супруги Виолы он тщательно скрывал, поэтому радостное событие стало для многих сюрпризом.
Как рассказал 5-tv.ru представитель артиста Александр Шоболов, мальчика назвали Лео.
«Лео Валерьевич. Вес больше четырех килограммов, а рост, к сожалению, Валера не сказал. Он был восторжен. Как только вышел из палаты, побежал за цветами!» — поделился представитель артиста.
Лео стал четвертым наследником музыканта. В первом браке у него родилась дочь. Сейчас она уже взрослая, в 2014 году девушка подарила звездному отцу внука. От второго брака у артиста есть сын. В паре с нынешней супругой Виолой в 1996 году у Сюткина родилась еще одна дочь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли роды жены Валерия Сюткина.
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