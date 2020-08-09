Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 вынужден был подниматься 9 августа в воздух для перехвата над Черным морем самолета-разведчика ВМС США. Как сообщили в пресс-службе в Национальном центре управления обороной РФ, приближающуюся к государственной границе воздушную цель обнаружили над нейтральными водами российские средства контроля воздушного пространства.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — цитирует сообщение военных «Интерфакс».

Приблизившись к объекту на безопасное расстояние, экипаж Су-27 идентифицировал его как американский самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес». При появлении российского истребителя американцы развернули воздушную машину от границы, не нарушив ее, а Су-27 благополучно вернулся на базу.

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркивают, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перехвата над Черным морем американского разведчика RC-135 и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.