Два ребенка и двое взрослых погибли в страшном пожаре в Тверской области. Возгорание вспыхнуло в частном доме в населенном пункте Гора Селижаровского района. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент, по предварительным данным, пожар ликвидирован. Площадь, объятая пламенем, согласно сведениям МЧС, составила 56 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар вспыхнул в ресторане в центре Санкт-Петербурга. Пламя охватило помещение на Лиговском проспекте, 53.