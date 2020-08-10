Два ребенка и двое взрослых погибли в страшном пожаре в Тверской области

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 19

ЧП произошло в населенном пункте Гора Селижаровского района региона.

Два ребенка и двое взрослых погибли в страшном пожаре в Тверской области

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Два ребенка и двое взрослых погибли в страшном пожаре в Тверской области. Возгорание вспыхнуло в частном доме в населенном пункте Гора Селижаровского района. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент, по предварительным данным, пожар ликвидирован. Площадь, объятая пламенем, согласно сведениям МЧС, составила 56 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар вспыхнул в ресторане в центре Санкт-Петербурга. Пламя охватило помещение на Лиговском проспекте, 53.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.64
0.60 87.17
0.55
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

6:43
Видео: Демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств
6:37
Россияне смогут исправить свою кредитную историю
6:31
Два ребенка и двое взрослых погибли в страшном пожаре в Тверской области
6:20
«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
6:09
ЦИК подвел промежуточные результаты президентских выборов в Белоруссии
6:01
Оригинальные способы использования скрепки — три креативных лайфхака

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени
Супруга Юдашкина впервые за долгое время показала фото борющегося с раком модельера
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок