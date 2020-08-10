Видео: жена внука Пугачевой грациозно плывет среди скал

Жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео, на котором грациозно плывет в бирюзовой воде среди скал. Судя по геометке, ролик супруги Никиты Преснякова был снят в Хостинском районе Сочи.

Алена Краснова призналась подписчикам, что добраться до одного из красивейших мест в Краснодарском крае не так-то просто.

«Белые скалы. Чудесное место! Рекомендую посетить. Но сразу скажу: попасть сюда не так просто, вам предстоит преодолеть крутейший километровый спуск», — написала модель.

23-летняя знаменитость посетовала, что на месте не продается питьевая вода и ей едва хватило сил вскарабкаться обратно. Несмотря на это, Алена Краснова осталась довольна посещением местной достопримечательности.

Некоторые подписчики жены Никиты Преснякова подметили, что они вряд ли бы отважились на подобный заплыв. Большинству юзеров ролик пришелся по нраву. Пользователи сравнили Алену Краснову с русалкой.

«Прекрасная русалочка»

«Как-то жутковато»

«Невероятная»

«А мне было бы страшно там плавать… Сразу вспоминаются легенды про чудищ в пещерах»

«Очень красиво», — пишут пользователи.

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