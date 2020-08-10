Лидер группы «Грибы» женился во второй раз
Новой избранницей Юрия Бардаша стала модель Елизавета Коцюба.
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Фото, видео: Facebook / yura.bardash, /lisa.kotsuba
Основатель и лидер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз. Очередной избранницей музыканта стала модель Елизавета Коцюба. Новобрачные сообщили о торжественном событии каждый в своем аккаунте в Facebook. Судя по датам публикаций, свадьба состоялась 8 августа.
«Эй, люди душевные, добрые, хорошие, благодарим вас за поздравления. Будем жить!», — написал на своей странице Юрий Бардаш.
Свой пост «грибник» сопроводил совместным фото с новоиспеченной супругой. На снимке молодожены позируют на фоне синего Mercedes образца 1990-х годов. Похожее изображение, только черно-белое, выложила и Елизавета.
«Первое фото с мужем», — написала жена Юрия Бардаша.
Музыкант и его избранница появились на церемонии в относительно классических нарядах. Юрий Бардаш надел темно-серый костюм с отливом и черную футболку. Елизавета Коцюба была в белом платье с открытыми плечами и шлейфом до пят. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги невесты.
Первый раз лидер группы «Грибы» был женат на певице Кристине Герасимовой, более известной общественности как Луна. Супруги тогда развелись со скандалом. Причиной разрыва, по данным Starhit, стала измена исполнительницы.
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