Во время протестов в столице Белоруссии пропал российский журналист Семен Пегов

Во время протестов в столице Белоруссии пропал руководитель проекта WarGonzo и внештатный журналист РЕН ТВ Семен Пегов. Как сообщает телеканал, в МВД республики направлены соответствующие запросы. Однако к настоящему времени информации о его местонахождении, а также ответа от ведомства так и не поступало.

Также в СМИ проходила информация о задержании в Минске во время протестов девушки-стрингера российского видеоагентства Ruptly. Предварительно известно, что она находится в изоляторе и с ней нет связи.

Во время открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера агентства, а также трое журналистов российского телеканала «Дождь». Позднее, троих россиян выпроводили обратно в Москву с запретом на въезд на пять лет.