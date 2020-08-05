В сети появилось видео первого взрыва в Бейруте, снятое с близкого расстояния

В сети появилось видео первого взрыва в Бейруте, снятое неизвестным оператором с близкого расстояния. Судя по кадрам, очевидец снимал видео пожара на складе. В это время неизвестный находился на небольшом возвышении в непосредственной близости к горящему зданию.

Камера запечатлела, как из разбитых окон вырываются языки пламени вместе с густым белесым дымом. В какой-то момент оператор, вероятно, решил сменить позицию для съемки, именно тогда и раздался первый взрыв.

Вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремели два мощных взрыва, после которых ударная волна накрыла практически весь город. По предварительной информации, в ходе проведения сварочных работ сдетонировали 2700 килограммов аммиачной селитры.

В настоящее время сообщается о 70 погибших и почти четырех тысячах раненых.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте.