В сети появилось видео первого взрыва в Бейруте, снятое с близкого расстояния

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Марина Неруцких
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Вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремели два мощных взрыва, после которых ударная волна накрыла практически весь город.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

В сети появилось видео первого взрыва в Бейруте, снятое неизвестным оператором с близкого расстояния. Судя по кадрам, очевидец снимал видео пожара на складе. В это время неизвестный находился на небольшом возвышении в непосредственной близости к горящему зданию.

Камера запечатлела, как из разбитых окон вырываются языки пламени вместе с густым белесым дымом. В какой-то момент оператор, вероятно, решил сменить позицию для съемки, именно тогда и раздался первый взрыв. 

Вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремели два мощных взрыва, после которых ударная волна накрыла практически весь город. По предварительной информации, в ходе проведения сварочных работ сдетонировали 2700 килограммов аммиачной селитры.

В настоящее время сообщается о 70 погибших и почти четырех тысячах раненых.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте.

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