Рождество Николая Чудотворца: как 11 августа привлечь удачу и достаток?
Николай Чудотворец помогает верующим излечиться от болезней, поэтому стоит в этот день отложить все домашние дела и сосредоточиться на молитве.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко
Православные христиане 11 августа чтят память святителя Николая Чудотворца.
История праздника
Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых для православных христиан. Еще при жизни он защищал несправедливо осужденных, спасая их от смерти, мирил врагов и распространял добро на земле.
Считается, что Николай Чудотворен помогает защищать от неприятностей в путешествии вдали от дома, борется с голодом и болезнями, способствует удачному замужеству для девиц, приносит благополучие и достаток в семью.
На Рождество Николая Чудотворца нужно было много молиться, чтобы в доме были здоровье и деньги, поэтому важно было не спугнуть удачу.
Что нельзя делать 11 августа
Считается, что очень многие из домашних дел на Рождество Николая Чудотворца — к беде, пишет «Утро.ру».
Нельзя делать уборку и стирать белье, чтобы не лишиться финансовых средств.
Не стоит работать в огороде или заниматься скотиной.
Нельзя шить, вышивать и просто завязывать узлы, иначе будет преследовать неудача.
Не надо вступать в конфликты и доказывать свое мнение, чтобы не испортить отношения с близкими и коллегами.
Что можно делать 11 августа
Можно и нужно много молиться, ставить свечи у иконы Николая Чудотворца. Желательно отправиться в церковь со всей семьей и посвятить молитвы мыслям о близких — их здоровье, физическом и финансовом благополучии.
Стоит настроиться на благостный лад, подумать, что можно изменить в своей жизни к лучшему, а также помириться с теми, с кем давно в ссоре.
Этот день можно посвятить помощи ближнему — благотворительности, волонтерству, а также сделать пожертвования в пользу нуждающихся.
Приметы на 11 августа
- Теплое утро — к хорошему и солнечному началу осени.
- Туман на весь день — соберешь богатый урожай зерна.
- Много ягод, грибов и орехов в лесу — зима предстоит холодная и длинная.
- Много дождей и теплых дней — грибов будет много.
Именины 11 августа
День Ангела в этот день отмечают Александр, Анатолий, Кузьма, Михаил, Роман, Николай, Константин, Алексей, Вениамин и Серафима.
5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать на День Прохора и Пармена.
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