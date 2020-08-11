Рождество Николая Чудотворца: как 11 августа привлечь удачу и достаток?

Православные христиане 11 августа чтят память святителя Николая Чудотворца.

История праздника

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых для православных христиан. Еще при жизни он защищал несправедливо осужденных, спасая их от смерти, мирил врагов и распространял добро на земле.

Считается, что Николай Чудотворен помогает защищать от неприятностей в путешествии вдали от дома, борется с голодом и болезнями, способствует удачному замужеству для девиц, приносит благополучие и достаток в семью.

На Рождество Николая Чудотворца нужно было много молиться, чтобы в доме были здоровье и деньги, поэтому важно было не спугнуть удачу.

Что нельзя делать 11 августа

Считается, что очень многие из домашних дел на Рождество Николая Чудотворца — к беде, пишет «Утро.ру».

Нельзя делать уборку и стирать белье, чтобы не лишиться финансовых средств.

Не стоит работать в огороде или заниматься скотиной.

Нельзя шить, вышивать и просто завязывать узлы, иначе будет преследовать неудача.

Не надо вступать в конфликты и доказывать свое мнение, чтобы не испортить отношения с близкими и коллегами.

Что можно делать 11 августа

Можно и нужно много молиться, ставить свечи у иконы Николая Чудотворца. Желательно отправиться в церковь со всей семьей и посвятить молитвы мыслям о близких — их здоровье, физическом и финансовом благополучии.

Стоит настроиться на благостный лад, подумать, что можно изменить в своей жизни к лучшему, а также помириться с теми, с кем давно в ссоре.

Этот день можно посвятить помощи ближнему — благотворительности, волонтерству, а также сделать пожертвования в пользу нуждающихся.

Приметы на 11 августа

Теплое утро — к хорошему и солнечному началу осени.

Туман на весь день — соберешь богатый урожай зерна.

Много ягод, грибов и орехов в лесу — зима предстоит холодная и длинная.

Много дождей и теплых дней — грибов будет много.

Именины 11 августа

День Ангела в этот день отмечают Александр, Анатолий, Кузьма, Михаил, Роман, Николай, Константин, Алексей, Вениамин и Серафима.

5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать на День Прохора и Пармена.